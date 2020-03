Covid-19: Parfois fecha todas as lojas de rua mas mantém vendas 'online'

A empresa portuguesa Parfois anunciou que a partir de hoje as lojas de rua em Portugal vão estar fechadas como medida de combate contra a pandemia Covid-19, embora a loja 'online' continue ativa.

"No seguimento da situação atual (Covid-19), e porque em primeiro lugar tem que estar a prevenção e proteção dos clientes e colaboradores, numa primeira fase a Parfois fechou todas as lojas da marca situadas em rua a partir de hoje (15 de março)", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

A Parfois indica ainda que está em contacto com os centros comerciais e parceiros para num "segundo momento" e o "mais rápido" possível conseguir "assegurar o fecho das restantes lojas nos centros comerciais".

"São decisões que não dependem apenas de nós mas esperamos conseguir assegurar de forma consensual o encerramento das nossas lojas", acrescenta o comunicado.

A 10 de março passado, a Parfois tinha colocado em quarentena os trabalhadores da sede da empresa em Rio Tinto, distrito do Porto, após um colaborador que exercia funções naquelas instalações ter testado positivo para o novo coronavírus.

A nossa loja 'online' vai continuar em funcionamento com "altos níveis de prevenção nas entregas ao domicílio".

"Assumimos o compromisso de ter, como sempre tivemos, altos níveis de prevenção nas entregas ao domicílio. Para proteção de todos serão tomadas medidas de descontaminação e de segurança na entrega. Nesta situação de exceção, as devoluções serão sempre gratuitas e pelo período alargado de 60 dias".

Para a Parfois "encerrar as lojas" significa um "compromisso com a sociedade e com os consumidores, em tempos difíceis e sem precedentes".

A empresa indica que vai permanecer em constante contacto com as autoridades competentes para continuar a proceder devidamente nos próximos dias, implementando todas as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.