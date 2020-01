Oeiras anuncia investimento de 6ME para criação de polo tecnológico na Cruz Quebrada

A Câmara de Oeiras anunciou esta quinta-feira um investimento de seis milhões de euros para a criação de um polo tecnológico na localidade de Cruz Quebrada, em parceria com a Faculdade de Motricidade Humana (FMH).

Em comunicado, a Câmara de Oeiras (distrito de Lisboa), liderada por Isaltino Morais, refere que a construção desta infraestrutura, com um valor global estimado de 10 milhões de euros, ainda não tem uma calendarização definida.

A concretização deste projeto resulta de um protocolo assinado esta tarde entre a autarquia e o FMH, que prevê um financiamento municipal de seis milhões de euros.

"A FMH desenvolveu um estudo preliminar onde se prevê a necessidade de renovar e ampliar instalações, construindo, numa primeira fase, um edifício com cerca de 5.500 metros quadrados, para Centro Tecnológico, e adquirindo as infraestruturas tecnológicas para investigação científica na área da motricidade humana e do desporto", explica a nota.

Além do financiamento monetário, a Câmara de Oeiras compromete-se, igualmente, a "assegurar a colaboração técnica para a definição de soluções urbanísticas", nomeadamente estudos para a respetiva requalificação paisagística ou para a criação de condições adequadas de acessibilidade.

Relativamente às acessibilidades, a autarquia refere as ligações às redes de transportes públicos, "nomeadamente através das diligências já em curso para a extensão da linha de elétricos rápidos até à Cruz Quebrada, e ainda a definição de percursos pedonais ou em mobilidade suave para ligação do Campus".

A Câmara de Oeiras adianta, ainda, que como contrapartida pelo investimento municipal, a FMH compromete-se a ceder à autarquia do direito de superfície do prédio urbano designado "Quinta da Graça" e do prédio urbano designado por "Pavilhão dos Esteiros", ambos localizados na Cruz Quebrada.

Esta cedência tem o período de 80 anos, renovável, por mútuo acordo, por períodos sucessivos de dez anos.

Na Quinta da Graça, a autarquia pretende instalar um equipamento cultural, nomeadamente uma escola de dança/bailado e no terreno dos Esteiros está prevista a construção de um novo pavilhão gimnodesportivo polivalente para utilização do município.