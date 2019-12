ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de dezembro de 2019.

É mesmo assim: há truques. Não sabia? E se quiser vender bem uma casa, a lista é extensa. Sofia Alves focou-se em quatro pontos essenciais quando decidiu avançar: pensou como uma profissional; controlou o processo com as imobiliárias; não optou pela exclusividade para ter mais visitas; e mostrou a casa a potenciais compradores sempre limpa e arrumada. Àcontou a experiência que deu ótimos resultados: num mês e meio vendeu o seu T4 com logradouro, perto da Avenida de Roma, em Lisboa, por 550 mil euros. E sem direito a negociação, porque recorreu previamente a um avaliador para indicar o preço.O método de Sofia assemelha-se ao de um vendedor. Foi isso que apôde comprovar no terreno durante uma semana, no início do mês passado, em que acompanhou a atividade da imobiliária da Engels Völkers (E&V) – onde trabalha a agente e vizinha de Sofia, que lhe arranjou comprador para a casa.Tiago procura imóveis que precisam de obras e vende-os como novos, a preço de mercado. Miguel anda de olho em ruínas, Sofia foca-se na negociação de preço. Estes e tantos outros casos de sucesso atestam a agitação do sector e de que forma é possível vender bem – inclusive nas novas agências digitais com comissões low cost – e comprar ainda melhor.