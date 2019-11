O primeiro-ministro saudou esta quarta-feira a alemã Ursula Von der Leyen e os elementos da sua equipa pela eleição como membros da nova Comissão Europeia, afirmando esperar desenvolver em "estreita coordenação" uma "agenda progressista" para a União Europeia.

Esta posição de António Costa foi transmitida na sua conta oficial da rede social "Twiiter", momentos depois de o Parlamento Europeu ter aprovado o colégio da nova Comissão Europeia presidida por Ursula Von der Leyen, que iniciará assim funções no próximo domingo, 01 de dezembro.

"Parabéns Ursula Von der Leyen e à nova equipa da Comissão Europeia pela eleição de hoje. Aguardamos com expetativa o trabalho a desenvolver em estreita coordenação convosco e com o Parlamento Europeu para a implementação de uma agenda progressista para a União Europeia", escreveu o líder do executivo português.

O novo executivo comunitário, no qual a comissária designada por Portugal, Elisa Ferreira, será responsável pela pasta da Coesão e Reformas, foi aprovado pelos eurodeputados com 461 votos a favor, 157 contra e 89 abstenções, num total de 707 votos expressos.

Na segunda-feira, em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro disse esperar ter uma relação "o mais próxima possível e de grande colaboração mútua" com a presidente agora eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com quem jantou em Estrasburgo.

Em declarações aos jornalistas, em Estrasburgo, antes de se dirigir para um jantar privado com Von der Leyen, menos de 48 horas antes de a nova Comissão Europeia ser votada pelo Parlamento Europeu, António Costa admitiu que teve uma relação "muito especial" com o presidente cessante, Jean-Claude Juncker, difícil de replicar, mas disse esperar ter também uma colaboração próxima com a sua sucessora.

"É essencial na Europa todos trabalharmos o mais proximamente possível. É evidente que as relações pessoais são pessoais e intransmissíveis, e a relação que tenho tido a oportunidade de ter com o presidente Juncker foi muito especial, porventura também muito fruto das circunstâncias que, felizmente, não se repetem", disse, referindo-se ao processo de sanções por défice excessivo que pairou sobre Portugal em 2015, pouco após a saída do programa de ajuda externa, mas que acabou por não se concretizar.

Agora, num cenário mais desanuviado, disse esperar também "ter com a presidente Von der Leyen uma relação o mais próxima possível e de grande colaboração mútua".

"Até agora, todos os contactos que temos mantido têm sido positivos, e acho que o facto de termos marcado este jantar para hoje, na semana em que, esperemos, a Comissão seja finalmente eleita aqui no Parlamento Europeu, não deixa de ter o significado que tem", acrescentou.