Gasolina sobe pela sexta semana consecutiva. Gasóleo desce

A próxima semana será de aumento do preço da gasolina e de descida do valor do gasóleo, depois de as matérias-primas terem tido desempenhos opostos no mercado internacional. O euro pouco variou contra o dólar, pelo que o impacto é praticamente nulo.

Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios.