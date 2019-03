Novo Banco mandatou consultoras para comercializar um portefólio composto por uma dezena de edifícios de escritórios localizados na Grande Lisboa. Operação visa aumentar a ocupação e performance dos imóveis.

O Novo Banco mandatou as consultoras JLL e Worx para comercializar um portefólio composto por uma dezena de edifícios de escritórios localizados na Grande Lisboa. O objectivo da GNBGA FII - Sociedade gestora de Fundos de Investimento Imobiliário do Grupo Novo Banco é "aumentar a ocupação e performance dos imóveis e dos fundos que os detêm", refere o comunicado da Worx divulgado esta segunda-feira.



Desta forma, a GNBGA FII mandatou, em regime de co-exclusividade, as duas consultoras para promover e comercializar os dez ativos em questão, que incluem o Beloura 1, Beloura 13, Edifício Monsanto, Edifício Oriente, Parque Oriente, Taguspace – Da Vinci, Taguspace – Einstein e edifício Orange/Berry/Green.



A maioria dos imóveis localiza-se no corredor Oeste, "o eixo mais ativo para a instalação de empresas no mercado de Lisboa", sendo as excepções o Parque Oriente, em Sacavém, e o Edifício Oriente, no Parque das Nações.



"Acreditamos no potencial deste conjunto de edifícios e consideramos que, acompanhando o dinamismo do mercado, conseguimos satisfazer as necessidades de qualquer empresa, dentro deste portefólio. Adicionalmente, o grupo está disponível a investir nos imóveis, o que é uma clara mais valia", considera Pedro Salema Garção, "head of agency" da Worx, citado no comunicado.



"A versatilidade do layout e a grande dimensão das áreas médias por piso são duas das características mais marcantes dos edifícios que integram este mandato, e de que são bons exemplos os Edifícios Monsanto e Oriente. Estes são dois dos principais requisitos da procura atualmente e, no entanto, dois dos mais difíceis de satisfazer dada a oferta que existe no mercado, pelo que estamos certos de que esta carteira irá atrair bastante interesse do lado da ocupação", refere, por seu turno, Mariana Rosa, diretora de "office agency" da JLL.