O regulador da banca europeia assinala um crescimento no número de banqueiros que ganham mais de um milhão na União Europeia. Em Portugal, o total manteve-se nos oito.

Foram oito os banqueiros a receber mais de 1 milhão em Portugal, durante o ano de 2017 – o mesmo número do ano anterior. No conjunto da União Europeia, o número destes gestores com uma remuneração acima de 1 milhão de euros subiu.



Leia todo o artigo no Jornal de Negócios.