Governo aprovou reforma da supervisão sem esperar pelo BCE

Ao fim de dois anos de debate sobre o tema, o Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira, 7 de março, a reforma da supervisão financeira. A decisão foi tomada sem esperar pelo parecer do Banco Central Europeu (BCE), que pediu um prazo alargado para responder.António Costa, primeiro-ministro, já tinha anunciado ontem que a reforma deveria ser aprovada na reunião de hoje . Em causa está um diploma que traz uma avalancha legislativa e que muda de forma profunda o enquadramento institucional das autoridades de supervisão financeira portuguesas – Banco de Portugal (BdP), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF).Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios