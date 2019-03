Depois de várias semanas de agravamento dos preços, os combustíveis poderão descer na próxima semana nos postos de abastecimento em Portugal.

Segundo cálculos do Negócios, tendo em conta as cotações dos combustíveis no mercado europeu, deverá haver uma descida de 1 cêntimo por litro no preço de venda da gasolina simples em Portugal.