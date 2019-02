Responsável pela introdução da Uber em Portugal sai da empresa

Onwards! I’m leaving @Uber - home for almost 4.5 years - to pursue new adventures.





While I’m sad to leave such a talented group, I’m also excited to be taking a step towards the unknown! https://t.co/RaYEioeO8s — Rui Bento (@rrruibento) 18 de fevereiro de 2019

Rui Bento sai da empresa depois de travadas várias batalhas legais, das quais nem sempre saiu vitorioso, mas o responsável diz seguir o seu caminho com a sensação de missão cumprida. Uma das dificuldades foi o encaixe da atividade dos transportes de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) na lei portuguesa, cuja regulamentação foi vetada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Também as notícias acerca das condições de trabalho precárias de alguns motoristas mancham a passagem de Rui Bento pela Uber.

Antes de se colocar ao volante da Uber em Portugal, Rui Bento trabalhava na Apple, em Londres.

Na sequência da saída de Rui Bento, há agora dois lugares vagos na Uber: a liderança do negócio da entrega de comida da Uber no sul da Europa, do qual Rui Bento era atualmente responsável, mas também a própria liderança da Uber, cujo processo está a decorrer desde setembro, quando o mesmo responsável deixou esse lugar vago.