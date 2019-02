Num vídeo divulgado durante a primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD, o ex-presidente da Comissão Europeia mostrou-se preocupado com "o facto de Portugal não estar a convergir com a União Europeia.

O antigo primeiro-ministro Durão Barroso avisou, este sábado, que com os atuais níveis de crescimento económico, em divergência com a União Europeia, Portugal não vai conseguir realizar os objetivos necessários, criticando a "indiferença e resignação" perante esta questão.



Num vídeo divulgado durante a primeira Convenção Nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD, que decorre este sábado em Santa Maria da Feira, o ex-presidente da Comissão Europeia mostrou-se preocupado com "o facto de Portugal não estar a convergir com a União Europeia, na realidade estar a divergir".



"É verdade que estamos a crescer, mas estamos a crescer menos do que países que passaram por dificuldades muito semelhantes às nossas. Estamos a crescer menos que a nossa vizinha Espanha, estamos a crescer muito menos do que a Irlanda e países da Europa Central e de Leste que entraram na União Europeia depois de nós e na altura com uma riqueza per capita abaixo de Portugal, já nos ultrapassaram", elencou.



O que também mereceu um sinal de preocupação do antigo presidente da Comissão Europeia foi "o facto de isto ter vindo a ser encarado com alguma bonomia ou com alguma indiferença ou alguma resignação".



"Talvez seja porque houve dificuldades, há um relaxamento e as pessoas acham que as coisas até podem ir relativamente bem, mas não vão. Com este crescimento Portugal não pode realizar os objetivos do ponto de vista social e cultural de que Portugal precisa", advertiu o atual presidente do banco norte-americano Goldman Sachs.



Para Durão Barroso, Portugal "pode, deve e já fez" melhor, dando o exemplo da adesão à União Europeia, com um crescimento acima da média, período durante o qual Portugal se modernizou "não apenas em infraestruturas".



No programa de ajustamento, durante o período da 'troika', o antigo líder social-democrata considerou que "Portugal surpreendeu os observadores".



"Portugal pode fazer mais e melhor", insistiu o antecessor do luxemburguês Jean Claude Juncker, atual presidente da Comissão Europeia.