Santos Pereira: Ministério da Economia de Passos denunciou casos de corrupção à Justiça

Álvaro Santos Pereira prefere não avançar nomes depois de ter assinalado que a corrupção foi um dos fatores que mais pesou na bancarrota. Paralelamente, afirma que a EDP tentou envolver-se na construção de políticas, embora a ajuda da elétrica tenha sido alegadamente rejeitada.

Depois de ter culpado o "compadrio entre Estado e privados" pela bancarrota em Portugal, Álvaro Santos Pereira recusa-se a nomear os casos, mas diz ter denunciado os mesmos à Justiça.

"Este tipo de coisas deve ser feito na Justiça. Se sei de algum caso, denuncio, passo informação a quem devo. E nestas e outras áreas, passámos informação", declarou Santos Pereira perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, esta quinta-feira, 7 de fevereiro.



Santos Pereira diz que a EDP chegou a oferecer ajuda jurídica para a elaboração das medidas onde estariam previstos os cortes, com o argumento de que o Estado não teria recursos suficientes, proposta que terá rejeitado. "Fiz questão [de rejeitar] porque nesta área nós sabíamos que havia muitos interesses e lóbis". Garantiu ainda que as propostas de medidas da EDP não tinham "nada a ver" com as do Governo. Acusa, inclusivamente, as propostas da elétrica de serem "ótimas engenharias financeiras" mas não se traduzirem em cortes efetivos.



