Santander Totta aumenta lucros para 500 milhões em 2018

Os lucros do Santander Totta cresceram 14,6% para 500 milhões de euros, naqueles que são os primeiros resultados apresentados por Pedro Castro e Almeida enquanto presidente executivo do Santander Totta.

"Conseguimos resultados muito bons em 2018", salientou o novo CEO do Santander Totta, referindo ainda que a instituição financeira que agora lidera mantém o "estatuto de banco mais sólido do sistema", nunca tendo "recorrido a ajudas públicas".

O gestor salienta ainda o facto de o Santander Totta ser o "único banco que tem uma rendibilidade acima do custo de capital", com o "Return on Equity" a situar-se nos 12,4%.

Para a evolução do resultado, a margem financeira contribuiu com um aumento de 24,3% para 866,3 milhões de euros face ao período homólogo. Já as comissões líquidas cresceram 12,5% para 372,4 milhões de euros.

Olhando para o produto bancário, este aumentou 9,9% para 1.261,1 milhões de euros. Quanto aos recursos de clientes estes cresceram 7,3% para 39,4 milhões de euros. Já os depósitos subiram 6,3% no mesmo período.

Os custos operacionais aumentaram 17,6% para 621,1 milhões de euros, um crescimento que, de acordo com o CFO, Manuel Preto, se deve "à integração do Banco Popular".

A nível da qualidade do qualidade do crédito, a instituição financeira conseguiu registar uma melhoria. O rácio de Non-Performing Exposure (Ne) situou-se nos 4%, menos 1,7 pontos percentuais face a 2017.

O rácio de capital CET1 situou-se nos 14,4% (totalmente implementado), "claramente acima dos requisitos mínimos exigidos pelo BCE ao abrigo do SREP", refere o banco nos resultados.