A Meo (Altice Portugal) e a NOS vão atualizar os seus tarifários em janeiro, de acordo com a inflação, enquanto a Vodafone Portugal não tem qualquer decisão tomada sobre o assunto até à data.

De acordo a Altice Portugal, "a Meo vai apenas proceder a uma actualização de preços prevista contratualmente, em linha com a actualização dos valores da inflação".

Segundo esta operadora, "esta atualização aplica-se exclusivamente aos clientes que têm contratos com estas condições particulares e terá efeito a partir do dia 1 de Janeiro de 2019, no valor total da fatura".