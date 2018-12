Sonae avança com rescisões e pode deitar a Berg fora

A 16 de Março do ano passado, aquando da apresentação de contas anuais da Sonae, Paulo Azevedo fez questão de mostrar que "vestia" as marcas Sonae quase da cabeça aos pés: camisa e casaco da MO, calças Salsa e sapatos Berg Outdoor. "É verdade que somos merceeiros, mas merceeiros com design e inovação", brincou, na altura, o co-Ceo da Sonae.

Esta terça-feira, 18 de Dezembro, pelas 12 horas, os gestores da Berg Outdoor comunicaram aos seus funcionários que a marca iria ser descontinuada, garantiu ao Jornal de Negócios fonte próxima da marca da Sonae dedicada a artigos e equipamentos "outdoor" e de "casual wear".

Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios.