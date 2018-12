Acordo de estivadores permite a Autoeuropa só parar 10 dias em Dezembro

O acordo assinado esta sexta-feira para normalizar as operações no porto de Setúbal permitem à Autoeuropa voltar aos planos iniciais e apenas parar durante 10 dias em Dezembro.

Fausto Dionísio confirmou que com a resolução do conflito laboral no porto de Setúbal as únicas interrupções na produção da fábrica de Palmela serão as que já tinham sido anunciadas no início deste mês: a suspensão dos dois turnos deste domingo, dia 9 de Dezembro, a supressão do turno da tarde de dia 22 e a paragem entre 23 de Dezembro e 3 de Janeiro.



