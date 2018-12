Combustíveis voltam a descer na próxima semana

A semana foi marcada por novas descidas dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina), o que vai ditar novas reduções dos preços dos combustíveis nas bombas de abastecimento. De acordo com os cálculos do Negócios, as descidas deverão rondar os 0,5 cêntimos.

O preço do litro da gasolina simples sem chumbo 95 octanas deverá diminuir 0,5 cêntimos para 1,430 euros, segundo os preços médios praticados esta semana em Portugal e que constam no site da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

