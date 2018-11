Novas pensões antecipadas terão corte de 14,7% em 2019. Mas há excepções

O corte aplicado através do factor de sustentabilidade será de 14,67%, de acordo com os cálculos que resultam dos dados sobre esperança média de vida que acabam de ser publicados pelo INE.

As novas pensões antecipadas das pessoas que aos 60 anos de idade não tenham 40 anos de carreira terão no próximo ano um corte à cabeça de 14,67%, devido à aplicação do factor de sustentabilidade.



