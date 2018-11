Cerca de 170 responsáveis judiciais, polícias e inspectores fiscais estão esta manhã na sede e outras instalações do Deutsche Bank devido a uma investigação de lavagem de dinheiro que envolve o maior banco alemão.

De acordo com a Bloomberg, que cita um comunicado do Ministério Público alemão, o alvo das buscas são dois empregados do maior banco alemão, que são suspeitos do crime de lavagem de dinheiro.

Esta investigação resultou da divulgação dos Panama Papers, sendo que estes dois empregados não identificados do Deutsche Bank terão ajudado clientes do maior banco alemão a criar contas "off-shore".

O caso não envolve apenas estes dois empregados de 50 e 46 anos, uma vez que o Deutsche Bank não terá alertado as autoridades para as transferências suspeitas em contas dos seus clientes, que criaram empresas fantasma em paraísos fiscais com o intuito de lavar dinheiro.

A investigação das autoridades levantou "suspeitas de que o Deutsche Bank apoiou os clientes na criação de negócios offshore em paraísos fiscais e que dinheiro gerado através de actividades criminais foi movimentado nas contas do Deutsche Bank sem que o banco tenha alertado as autoridades sobre a possibilidade de se tratar de operações de lavagem de dinheiro", refere o comunicado dos procuradores alemães.

O Deutsche Bank já emitiu um comunicado onde confirma as buscas, revelando que está a cooperar com as autoridades.

As acções estão a reagir em queda acentuada na bolsa de Frankfurt, desvalorizando um máximo de 4,7%.

Desde o início do ano as acções do Deutsche Bank acumulam já uma queda de cerca de 50% e tem negociado em mínimos históricos. Um desempenho negativo que se deve à fraca evolução da actividade, mas também às pesadas multas impostas pelos reguladores devido aos vários escândalos em que o banco se envolveu. Desde 2008 o banco alemão já gastou 18 mil milhões de dólares em multas impostas pelos reguladores. Na Europa, só o britânico Royal Bank of Scotland apresenta uma factura maior.



Este tweet mostra um momento das buscas na sede do banco, em Frankfurt: