No entanto, há resultados claros nos números do consumo – o objectivo principal da implementação desta "fiscalidade verde". Segundo o Eurobarómetro, cada português consumia, em média, 466 sacos de plástico por ano. Os dados mais recentes mostram que mais de 80% dos portugueses reduziram faseadamente o uso de sacos de plástico, optando por alternativas como os sacos de plástico reutilizáveis, os de papel ou até os de pano. Em 2015, cada português gastou, em média, 9,3 sacos. No ano seguinte, passou para 7,6 sacos.



"O mercado extinguiu-se"

Só que, como em qualquer mercado, uma diminuição na procura implica consequências dolorosas no lado da oferta. Paulo Almeida, director-geral da empresa de produção de plásticos, a Plasgal, afirma que antes da taxa este produto representava 80% da produção, actualmente apenas 15%. É que a produção dos sacos mais espessos não foi suficiente para manter o equilíbrio. "São tipos de produtos diferentes, que necessitam de equipamentos diferentes", explica o gestor. E dá exemplos concretos. Para produzir os mais espessos é necessário usar quatro vezes mais matéria-prima do que os mais leves (de 15 mícrons para os de 55). Mas há mais alterações, até nas máquinas. "Por exemplo, é preciso alterar a cadência da produção e a grossura do plástico. Isto faz com que as máquinas sobreaqueçam. Logo, não podem produzir em tanta quantidade."



Agora a empresa aposta em soluções para a indústria, como o filme para cobertura de solos, na agricultura, e outras embalagens para produtos industriais. "Os poucos sacos leves que ainda fazemos são para exportação."

O mesmo cenário preocupante acontece com a Topack, um dos maiores produtores de sacos de plástico do País, que trabalha com os principais retalhistas a operar em território nacional. Quando a SÁBADO visitou as instalações da empresa, no final de 2014, pouco antes de ser aplicada esta nova taxa, já se adivinhavam complicações.



Localizada no interior, em Nelas, agora o lema é adaptar. "A medida foi impactante e levou a algumas reestruturações", conta à SÁBADO Tiago Barros, responsável pelo grupo Polivouga, que detém a Topack. "Na Topack realocámos linhas de produção de sacos de lixo, anteriormente localizadas na nossa outra empresa, a Alberplás, de forma a evitar despedir trabalhadores." A reestruturação não implicou despedimentos, mas a empresa viu cortadas as suas perspectivas "numa fase de expansão importante".



Mas foi a Plasgal que sofreu golpes bem mais profundos. "Antes da taxa, a nossa facturação era de 13,5 milhões de euros e reduziu para 9 milhões de euros", adianta Paulo Almeida, da empresa de Leiria, sublinhando que esta queda se explica unicamente com o desaparecimento da procura de sacos de plástico leves. "O mercado extinguiu-se."

O Orçamento do Estado para 2019 trouxe novidades para o sector, mas com pouco impacto na prática. Nos sacos de plástico com espessura igual ou inferior a 50 mícrons, a contribuição vai aumentar quatro cêntimos, sem IVA (quer dizer que aumenta de €0,8 para €0,12). No entanto, e como já não há mercado para este produto, os negócios de empresas como a Polivouga e a Plasgal não vão sentir qualquer diferença.



Afinal, sobem ou não?

Por lei, os supermercados não vão ser obrigados a aumentar o preço dos sacos, visto que já não há sacos de plástico leves (os taxados) à venda. No entanto, não são conhecidas as intenções de todos os grupos de retalho a operar em Portugal.



A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, garantiu à SÁBADO que o preço dos sacos disponibilizados nas caixas não vai mudar, uma vez que estes são reutilizáveis e não leves. O mesmo se passa como o Lidl. Já o Auchan, El Corte Inglés e a Sonae MC, detentora do Continente, não responderam até ao fecho desta edição.



No Parlamento, o grupo de trabalho dedicado aos sacos de plástico já lançou a proposta de alargar a taxa dos sacos de plástico àqueles com mais mícrons, mas a medida ainda não passou das salas da Assembleia da República.

As produtoras de plástico mantêm os receios que tinham há quatro anos. "Qualquer nova alteração pode levar a reestruturações no tecido empresarial. Não há grande margem de operação", argumenta Tiago Barros da Polivouga. "Despedimentos ou mesmo fechos de unidade fabris no sector serão quase inevitáveis."



Conhecida também a decisão do Governo de proibir o uso de garrafas, sacos e louça de plástico na Administração Pública, Susana Fonseca, da associação Zero, reitera uma preocupação igualmente levantada há quatro anos: os dados oficiais são poucos para se saber o real impacto no ambiente. "A Zero é favorável a estas decisões porque considera que este é um bom momento para se saber mais sobre o tema", diz a ambientalista, mas observando que têm sido feitos poucos estudos em Portugal desde a aplicação do novo quadro legislativo e que os dados oficiais têm demorado a sair dos ministérios. Para a Zero, o preço cobrado por cada saco de plástico não é suficiente. "Há famílias que vão às compras e pedem quatro ou cinco sacos porque um acréscimo de 40 ou 50 cêntimos não é suficientemente dissuasor", aponta Susana Fonseca.



Sensibilizar para a separação

Do ponto de vista dos produtores, a mudança de paradigma não se faz com mais coercividade focada no produto, mas sim nos consumidores. "Temos posto o ónus da responsabilidade no produto, o que é a coisa mais errada que se pode fazer. O grande problema é o comportamento das pessoas. Afinal, o plástico é um produto excelente, que pode ser reutilizado dezenas e centenas de vezes", foca Paulo Almeida da Plasgal.



Também Tiago Barros enfatiza o problema do plástico nos oceanos, "um problema que nos preocupa a todos", mas sublinha: "É preciso ter consciência de que o plástico não vai lá parar sozinho". "É a consequência de um mau comportamento humano. A sensibilização para a separação é fundamental", alerta o administrador. "As medidas deveriam ser mais focadas na óptica do consumidor."



Os produtores consideram ainda que existem outras formas de reutilização dos sacos de plástico que muitas vezes podem ser esquecidas. "Alguma vez usou o saco de supermercado para o lixo? Eu diria que não há cidadão que não o faça. Com esse gesto, estamos já a reutilizar um recurso", conclui Tiago Barros.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 756, de 25 de Outubro de 2018.

Vai querer um saco de plástico?" Foi em 2015 que começámos a ouvir esta pergunta em todas as caixas de supermercado do País. Só que a questão vinha acompanhada de advertência: "Custa 10 cêntimos." A mudança, que parecia estar directamente ligada à taxa de oito cêntimos que o Governo instituiu nesse ano, afinal era apenas uma forma de os grandes retalhistas fugirem à taxa e lucrarem com a situação. É que, na verdade, quando diz que sim a um saco, os 10 cêntimos que está a pagar vão, na totalidade, para o hipermercado. Porquê? O segredo está na espessura do saco. É que os que têm uma espessura igual ou inferior a 50 mícrons (a unidade corresponde a um milionésimo de metro) é que são os taxados.Os grandes retalhistas – como Pingo Doce, Continente ou Jumbo – adaptaram-se de forma a não abdicarem do lucro obtido com estes produtos. Além de diversificarem a oferta, com opções em papel ou em ráfia, a maioria já não disponibiliza sacos com espessura inferior a 50 mícrons, o que quer dizer que o saco que habitualmente pede na caixa está isento de contribuição.O Governo, que previa encaixar 34 milhões de euros com a implementação da taxa, em 2015, não arrecadou nem 5% do que esperava. Em resposta à, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética avançou que "a receita fiscal arrecadada no primeiro ano de aplicação do regime de tributação dos sacos de plástico correspondeu a um montante de apenas 4% do encaixe previsto inicialmente". Nos anos seguintes, as contas não foram mais animadoras. Em 2016, o Fisco encaixou perto de 40 mil euros com os sacos de plástico leves, enquanto em 2017 o valor é já residual, fixando-se um pouco acima dos 19 mil euros.