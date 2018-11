O grupo Mystic Invest, que é detido por Mário Ferreira, acordou um financiamento superior a 165 milhões de euros com o chinês ICBC para a expansão da sua frota de navios de cruzeiros oceânicos - tem um em construção, outros dois adjudicados e pretende chegar aos 10.

O empresário Mário Ferreira, que vai assinar esta terça-feira, 13 de Novembro, nos estaleiros navais de Viana do Castelo, um contrato para a construção de mais dois navios oceânicos, fechou um acordo de financiamento superior a 165 milhões de euros com o ICBC Leasing (Banco Industrial e Comercial da China), com obrigação de recompra a 12 anos, que visa acelerar o processo de construção e expansão da sua frota oceânica.

O acordo de financiamento foi fechado pela Mystic Cruises, que integra a "holding" Mystic Invest, de Mário Ferreira, após um "roadshow" na China para a captação de fundos.

"Há cerca de oito meses encetámos um ‘roadshow’ entre Pequim, Shangai e Hong-Kong em que contactámos com uma dúzia de bancos e entidades chinesas interessadas em financiar o nosso projecto. O interesse do ICBC, que é o maior banco mundial, e a proposta que nos apresentaram, adequaram-se ao que pretendemos, o que nos permite, juntamente com o investimento de capitais próprios, acelerar o processo de desenvolvimento da frota oceânica", afirma Mário Ferreira, em comunicado.

A Caixa Geral de Depósitos, o Montepio e o Banco Carregosa vão assegurar o financiamento durante o período de construção, porquanto "o financiamento só será materializado aquando da conclusão da construção dos navios", explica o empresário.

Assegurado o respaldo financeiro, Mário Ferreira adjudicou a construção de dois navios oceânicos (o World Voyager e o World Navigator) à West Sea, participada da Martifer e subconcessionária dos estaleiros navais de Viana, que está a concluir a construção do World Explorer, o primeiro da frota oceânica da Mystic Invest.

O investimento total neste trio oceânico ultrapassa os 210 milhões de euros, sendo que para a West Sea deverá gerar uma facturação da ordem dos 160 milhões de euros - 41 milhões pela construção do World Explorer e 118 milhões à boleia do novo contrato para mais dois, o primeiro dos quais deverá entrar em obra ainda este mês e o outro dentro de seis meses.

Estes navios, da classe ICE da gama Explorer, que podem navegar em águas geladas até um metro de espessura, irão realizar cruzeiros e expedições de luxo nos quatro cantos do mundo e em destinos tão remotos como a Antártida e o Ártico.

"Dada a sua capacidade de manobra visitarão também outras áreas e portos onde os mega-paquetes não podem entrar o que se torna uma vantagem e uma facilidade extra para os passageiros", destaca a Mystic Invest.

Mário Ferreira apontou a necessidade de expandir rapidamente a frota "para dar resposta à enorme procura do mercado", como principal motivo para a formalização deste acordo de financiamento com o banco chinês.

"Neste momento, o World Explorer ainda não fez a sua primeira viagem, mas já tem a ocupação de todos os cruzeiros na Antártida vendidos até 2023. E para 2019 os programas no Ártico, Fiordes Noruegueses, Gronelândia, Mediterrâneo, Báltico e Mar do Norte, que são comercializados pela operadora alemã Nicko Cruises, pertencente ao grupo Mystic, estão também esgotados", garantiu o "tubarão" dos cruzeiros.

O empresário acrescentou que "o estrondoso sucesso da comercialização destes programas" levou-o a procurar fora de Portugal soluções de financiamento que permitisse ao seu grupo acelerar o seu plano de expansão da frota, adiantando que "estes três navios são os primeiros de uma frota projectada de 10 navios de cruzeiro oceânicos".