Preço da gasolina vai registar a maior queda desde Janeiro de 2016

A descida acentuada dos preços do petróleo e dos seus derivados ao longo desta semana, conjugada com a subida do euro face ao dólar, vai representar boas notícias para as famílias portuguesas, que vão sentir uma descida dos preços dos combustíveis a partir de segunda-feira, 12 de Novembro.

Estas evoluções deverão ditar mesmo a maior descida do preço da gasolina simples desde Janeiro de 2016. O litro deste combustível deverá descer 3,5 cêntimos, o que colocará o preço médio da gasolina simples de 95 octanas nos 1,518 euros, segundo os dados disponíveis no site da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios.