Como se previa, números do emprego relativos ao período do Verão são decepcionantes. A taxa de desemprego deixou de baixar, estagnando em 6,7%. Há um ano, a dinâmica era bem diferente.

O Verão não trouxe boas notícias em matéria de emprego. A taxa de desemprego, que caiu acentuadamente nos meses anteriores, estagnou, mantendo-se nos 6,7% registados no trimestre anterior, acaba de revelar o Instituto Nacional de Estatística (INE). O contraste com o verão de 2017 é revelador: na altura, a taxa de desemprego diminuiu 0,3 pontos face ao trimestre anterior e dois pontos percentuais face ao período homólogo.



Em matéria de emprego, as conclusões são as mesmas. Embora tenha havido um aumento da população empregada, de 0,6%, este fica abaixo do registado no verão de 2017, quando subiu 0,9%. Em termos homólogos, a mesma coisa: o crescimento de 2,1% neste terceiro trimestre compara com um aumento de 3% verificado período homólogo do ano passado.



Estão agora empregadas 4,9 milhões de pessoas, enquanto permanecem no desemprego 352,7 mil pessoas.

