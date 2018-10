A Cofina fechou os primeiros nove meses deste ano com lucros de 3,69 milhões de euros, mais do que duplicando os 1,5 milhões registados em igual período no ano passado.

A Cofina terminou os primeiros nove meses deste ano com lucros de 3,69 milhões de euros, mais do que duplicando os 1,5 milhões registados em igual período no ano passado, informou esta quarta-feira a empresa que detém o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e Record, entre outros títulos. A subida homóloga cifrou-se em 138%.



As receitas totais estabilizaram nos 67,2 milhões de euros, uma subida de 100 mil euros, ou 0,2%, face ao observado em Setembro de 2017. No entanto, excluindo o contributo da revista Vogue, que foi descontinuada pela Cofina em 2017, as receitas totais teriam aumentado cerca de 2%, assinala a empresa liderada por Paulo Fernandes (na foto).



A subida nas receitas foi sustentada pelo segmento de produtos de marketing alternativo e outros, cuja facturação cresceu 34,6% para 13,8 milhões de euros. As receitas de circulação diminuíram 6,2%, para 32,9 milhões, e as de publicidade encolheram 5,9%, para 20,5 milhões de euros.



O EBITDA consolidado ascendeu a 10,7 milhões de euros, mais 16,5% do que um ano antes, enquanto os custos operacionais recuaram cerca de 2,4%, fixando-se em 56,5 milhões de euros. Os custos com pessoal diminuiram 13%, para cerca de 20,4 milhões de euros.



A Cofina sublinha que "se considerado o EBITDA consolidado após a reestruturação, o mesmo regista uma variação de 58,8% face ao ano passado".



A dívida líquida da Cofina era, a 30 de Setembro, de 43,9 milhões de euros, uma redução de 3,4 milhões de euros face a 30 de Junho deste ano.