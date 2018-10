Luís Mergulhão: Está a ser criada uma nova forma de comunicar

Para Luís Mergulhão, CEO da Omnicom Media Group em Portugal, o FUTURA - Boosting Digital Marketing tem como principal objectivo "dar voz à indústria, e aos anunciantes e marcas que são os protagonistas". Mas é importante alargar a discussão a outros pontos de vista como Don Tapscott, Neil Patel, Ari Wallach, que são três dos seis keynote speakers previstos para este evento, que se vai realizar no Four Seasons Hotel Ritz, em Lisboa, a 29 e 30 de Novembro de 2019. Apaixonado por arte, Luís Mergulhão é um dos mais experientes gestores de empresas na área da publicidade e do marketing, tendo passado também pelo Instituto Português de Cinema e pela Tóbis Portuguesa.

Como é que nasceu a ideia, como é que se construiu o programa?

A ideia surgiu da necessidade de fazer um grande evento em Portugal dedicado ao marketing e em particular às exigências que a transformação digital está a impor às empresas e às marcas, e que as colocasse de novo no centro da reflexão e debate, algo que já não acontece há anos.



Aquela transformação afecta toda a cadeia de valor, do desenvolvimento de produto ao pós-venda, e obriga à introdução de novas disciplinas no marketing. Por isso é importante criar estas oportunidades de reflexão, também (e de novo) com a presença de especialistas internacionais, que nos trazem a sua visão e experiência de outros mercados. Igualmente importante é proporcionar o debate e a partilha de casos entre os principais anunciantes e marcas portuguesas. No fundo, criar algo a que valha a pena ir e participar nos seus dois dias de trabalhos.

Quais são os principais objectivos da conferência?

O principal objectivo é dar voz à indústria, e aos anunciantes e marcas que são os seus protagonistas. O desafio em que nos propomos colaborar é o de explorar as diversas soluções que as marcas estão a desenvolver para se adaptarem às alterações no consumo, impostas pela tecnologia. São inúmeros os pontos de contacto com o consumidor que exigem resposta e que estão a criar uma nova forma de comunicar.



A ambição de tornar os data accionáveis, a comunicação em rede, a inteligência artificial na tomada de decisões, são alguns exemplos de questões que vêm introduzir uma nova linguagem, que tem de ser descodificada, e também uma série de desafios de acção a que é imperativo dar resposta no contexto concreto português.