"A expectativa da FCA Portugal é de que o Futura - Boosting Digital Marketing seja uma óptima oportunidade de conhecer, discutir e partilhar com empresas e organizações, que são referência em várias indústrias, as mais actuais estratégias do marketing digital", diz Luís Domingues, director de marketing da FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Portugal, que tem as marcas Alfa Romeo, Jeep, Fiat e Abarth.





Numa reflexão sobre o impacto das transformações digitais no marketing, Luís Domingues refere que a criação de touchpoints entre o consumidor e a marca originou uma relação de proximidade. Também se tornou uma fonte de recolha de informação (data), gerando ferramentas que hoje suportam as decisões estratégicas e tácticas das marcas. O digital tem ainda contribuído, em grande escala, para uma humanização das marcas.



Tendências no marketing

Esta evolução alterou por completo a jornada do consumidor, obrigando as marcas a ajustarem as estratégias go-to-market. Nesta jornada "os desafios para cada sector de actividade são diferentes, tendo em conta que as variáveis em cada modelo de negócio também o são", sublinha Luís Domingues.



Relativamente às principais tendências de marketing digital, Luís Domingues acredita que a realidade virtual/aumentada será uma das mais exploradas, pois "trata-se de uma nova forma de entretenimento, que permite entregar conteúdo ao consumidor de forma imersiva, contribuindo, mais uma vez, para o estreitamento da relação entre as marcas e os consumidores". Refere ainda que a automatização, a publicidade programática, a definição criteriosa das audiências e os sistemas operados por voz serão também parte importante do brilhante futuro do marketing digital.

Revela que o marketing digital é "um dos principais touchpoints com o consumidor", e é "hoje a principal forma de gerar e recolher interesse nos nossos produtos, bem com fonte de recolha de informação. É, portanto, um eixo estratégico do grupo, que ganhará ainda maior peso no futuro próximo".A realidade virtual será uma das principais tendências do marketing digital que irá ser mais explorada.