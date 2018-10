Gasolina desce para mínimos de Maio

A evolução das matérias-primas e do euro vão ditar uma descida do preço da gasolina e uma manutenção do custo do gasóleo para os portugueses.

Apesar de o petróleo ter registado quedas avultadas esta semana, o mesmo não se pode dizer dos derivados, que caíram mas de forma mais moderada. Ao mesmo tempo, o euro desvalorizou contra o dólar, o que acaba por penalizar os europeus, uma vez que estas matérias-primas são negociadas em dólares.

Assim, estas evoluções deverão ditar a manutenção dos preços do gasóleo simples, que esta semana desceram para um preço médio de 1,426 euros, segundo os dados disponíveis no site da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).



