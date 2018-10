Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Corticeira Amorim compra Herdade da Baliza por 5,5 milhões

A maior corticeira do mundo adquiriu a Cosabe, que tem como principal activo a Herdade da Baliza, situada em Castelo Branco, onde vai desenvolver uma “plantação suberícola intensiva”. Trata-se do primeiro investimento do grupo em propriedade florestal.