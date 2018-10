Número de milionários em Portugal dispara

O número de milionários portugueses aumentou em 26 mil no último ano, a beneficiar do crescimento da riqueza em Portugal.

O número de milionários em Portugal registou um forte aumento no último ano. De acordo com um estudo do Credit Suisse sobre a riqueza global, há agora 94 mil portugueses milionários. Este número registou um forte aumento, face aos 68 mil registados no ano passado.

Existem actualmente 94 mil portugueses com um património avaliado acima de um milhão de dólares, segundo o Global Wealth Report, um estudo sobre a distribuição de riqueza a nível global, que vai na nona edição. Ou seja, no último ano houve mais 26 mil pessoas cuja riqueza ultrapassou a fasquia do milhão. Ainda assim, apenas 1,1% dos adultos portugueses conta com uma riqueza acima de um milhão.

A sustentar o aumento do número de milionários esteve a evolução positiva do valor da riqueza a nível nacional. A riqueza em Portugal está agora avaliada em 1.111 mil milhões de dólares, acima dos 750 mil milhões registados uno relatório publicado em 2017 e dos 701 mil milhões um ano antes.

Em termos de distribuição de riqueza, mais de metade da população (57,4%) tem um património avaliado entre 10 e 100 mil dólares) e 21,5% tem uma riqueza superior a 100 mil dólares, mas inferior a um milhão. Na franja mais baixa, há ainda quase 20% dos portugueses cuja riqueza é inferior a 10 mil dólares.

O aumento da riqueza a nível nacional acompanhou a tendência global. De acordo com o relatório, nos 12 meses anteriores à publicação do estudo anterior do Credit Suisse até meados de 2018, "a riqueza global agregada cresceu em 14 biliões de dólares para 317 biliões, o que representa uma taxa de crescimento de aproximadamente 4,6%".

O documento justifica a subida da riqueza com a valorização dos mercados financeiros durante este período, ainda que o crescimento neste período seja inferior ao registado um ano antes.