Quem não tem 40 anos de carreira quando faz 60 anos de idade deixará de ter acesso às pensões antecipadas.

O Governo vai apertar a regra de acesso às pensões antecipadas, limitando-as a quem já tenha 40 anos de carreira completa quando faz 60 anos de idade.

A alteração, que pode impedir que as pessoas que estavam a contar reformar-se nos próximos anos o façam, e que já tinha motivado várias questões do Negócios nos últimos dias, foi assumida esta quarta-feira, 17 de Outubro, pelo Ministro do Trabalho, Vieira da Silva.

"As condições de acesso mudam", esclareceu o ministro. E passam a restringir-se a quem aos 60 anos já tenha 40 anos de descontos.

O que significa quem quem tem 61 anos e 40 de descontos deixará de poder reformar-se antecipadamente (porque aos 60 tinha apenas 39 de descontos).

A nova regra deverá entrar em vigor em Outubro de 2019, mas neste ponto o Governo não foi absolutamente claro. O Negócios aguarda esclarecimentos.

Hoje em dia a regra é muito mais flexível, já que as pessoas se podem reformar quando têm 60 anos de idade "e" 40 de descontos, o que permite que as pessoas que só completam os 40 de descontos aos 61 anos ou aos 62 anos se possam reformar antecipadamente, o que deixará de acontecer (excepto no regime de desemprego).