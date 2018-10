Orçamento: Imposto sobre tabaco vai aumentar até 20 cêntimos

O Dinheiro Vivo noticia que o Governo decidiu agravar o imposto que incide sobre o tabaco, podendo a subida ser de até 20 cêntimos por maço de tabaco.

Já não é propriamente uma novidade, porque quase todos os anos o tabaco fica mais caro, mas em 2019 o custo dos cigarros vai aumentar novamente. De acordo com a notícia do Dinheiro Vivo, o Governo já decidiu que no próximo ano o preço do tabaco vai voltar a subir.



Segundo aquela publicação, a proposta do Governo para o Orçamento do próximo ano estipula um aumento no valor de um ponto percentual do "ad valorem" ( tributação que é calculada pela aplicação de uma percentagem exacta sobre o preço a que o produto é vendido ao público ). Assim, a actual taxa de 15% deve subir para 16%, sendo que há um ano o valor foi reduzido de 16% para 15% por decisão governamental.



Além deste aumento há ainda outro agravamento: sobe em 1,4% o elemento específico do imposto (tributação exacta por unidade) que, tal como sucedeu no ano passado. Este aumento corresponde à taxa de inflação verificada em Setembro.



Desta forma, as Finanças passam a cobrar 96,21 euros por cada mil cigarros vendidos (equivalente a 50 maços de tabaco) face aos 94,38 euros cobrados em 2018.



(Notícia actualizada às 20:15)