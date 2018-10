O Governo autorizou a CP - Comboios de Portugal a assumir, até 2021, encargos com a contratação da prestação de serviços de gestão e compra de espaços publicitários por um período de três anos no valor total de 2,1 milhões de euros, mais IVA.

A autorização consta de uma portaria assinada pelos secretários de Estado do Orçamento e das Infraestruturas, publicada esta terça-feira em Diário da República.

De acordo com o referido na portaria, em 2018 a empresa pública pode assumir um encargo decorrente do contrato a celebrar até 350 mil euros, em 2019 e 2020 de 700 mil euros, em cada um dos anos, e em 2021 de 350 mil euros, acrescendo a estes valores IVA à taxa em vigor.

Segundo a autorização, que entra em vigor esta terça-feira, o montante fixado para cada ano poderá ser acrescido do saldo apurado no ano anterior, sendo que os encargos financeiros serão satisfeitos por verbas do orçamento da CP.

A prestação de serviços de gestão e compra de espaços publicitários decorre no período de Junho de 2018 a Maio de 2021.



A CP passou este ano por um Verão complicado, com supressões, atrasos e problemas de manutenção da sua frota, que originaram um aumento das queixas dos utentes.