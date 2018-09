Michael Kors próxima de acordo para comprar a Versace

Pouco mais de um ano depois de ter comprado a Jimmy Choo por 1,2 mil milhões de dólares, a Michael Kors estará próxima de um acordo para adquirir a icónica casa italiana Gianni Versace.



De acordo com a Bloomberg, que cita fontes próximas das negociações, a Michael Kors deverá anunciar um acordo ainda esta semana, avaliando a Versace em 2 mil milhões de dólares (cerca de 1,7 mil milhões de euros à cotação actual).



Qualquer que seja o acordo, a família Versace continuará a desempenhar um papel na empresa, que é detida, actualmente, em 20% pela Blackstone.



No verão do ano passado, a Michael Kors, com sede em Londres, adquiriu a fabricante de sapatos, malas e acessórios de luxo Jimmy Choo por 896 milhões de libras (cerca de 1,2 mil milhões de dólares) expandindo o negócio para além da sua marca homónima.



A Bloomberg adianta que a empresa está a competir com a Tapestry, dona da Coach, para construir um império multimarcas, sediado nos Estados Unidos, ao estilo dos conglomerados LVMH e Kering, com sede em Paris.



A italiana Versace, que tem estado a trabalhar num IPO – que não avançou devido às condições do mercado – é liderada desde 2016 pelo CEO Jonathan Akeroyd, antigo gestor da Alexander McQueen. Contudo, continua a ter aos comandos membros da família Versace, que assumiram as rédeas da empresa após o assassinato de Gianni Versace em 1997. A irmã, Donatella Versace, é a directora criativa, enquanto o irmão Santo Versace ocupa o cargo de chairman.



O jornal italiano Corriere della Sera já havia noticiado que a Versace seria vendida esta semana por 2 mil milhões de dólares, listando entre os principais interessados a Michael Kors e a Tiffany & Co.