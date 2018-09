Volkwagen anuncia edição final do Beetle

Em inícios de Março, a Vokswagen confirmou aquilo de que já se falava: iria descontinuar a produção do Beetle. Hoje a fabricante automóvel anunciou que 2019 será o último ano de fabrico.

Em inícios de Março, a Vokswagen confirmou aquilo de que já se vinha a falar: iria descontinuar a produção do Beetle. A informação, nessa altura, veio pela mão do director de Investigação e Desenvolvimento, Frank Welsch.



Hoje, Hinrich J. Woebcken, presidente e CEO do Volkswagen Group America, declarou que a produção do Beetle vai terminar em 2019.

A empresa avançou, citada pelo Market Watch e pela Forbes, que dois modelos especiais irão ser acrescentados à linha Bettele para o último ano deste modelo: o Final Edition SE e o Final Edition SEL.

O velhinho Carocha surgiu com a criação da marca automóvel alemã e depois disso teve duas reedições, uma em finais dos anos 90 e a mais recente no início desta década.

Assim, após três gerações que se estenderam por quase sete décadas, o Beetle chega mesmo ao fim.

Foi Ferdinand Porsche quem desenhou o Carocha original, na década de 1930, num esquema com Adolf Hitler para desenvolver um veículo que fosse acessível à carteira da classe operária alemã. Tratou-se do Modelo T do Partido Nazi, recorda a Forbes.



Ferdinand já tinha a concepção em curso quando se associou a Hitler, mas foi o 'Fuhrer' o financiador do projecto deste veículo da Volkswagen (palavra que, em alemão, significa 'carro do povo'.

(notícia actualizada às 20:29)