As criptomoedas estão a registar quedas acentuadas, com os investidores a reflectirem na negociação os receios de que a regulação e a utilização de activos digitais vá demorar mais tempo a tornar-se uma realidade do que o previsto.

Receios que se intensificaram depois de ontem o Goldman Sachs ter abortado o plano de curto prazo para arrancar uma plataforma de negociação de criptomoedas, segundo a Bussiness Insider. Esta decisão do Goldman Sachs surge depois de no mês passado, as autoridades americanas terem rejeitado uma nova ronda de propostas para negociação de criptomoedas. Em causa está o facto de a SEC ter adiado a decisão sobre se permite que seja negociado um fundo associado à bitcoin. A SEC tem agora até 30 de Setembro para "aprovar ou reprovar" ou determinar procedimentos.

