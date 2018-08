O gigante automóvel nipónico Toyota Motor Corporation vai investir 500 milhões de dólares (cerca de 430 milhões de euros) para desenvolver carros autónomos partilhados com a plataforma digital Uber, anunciaram na segunda-feira as duas empresas.A parceria tem como objectivo introduzir no mercado "o transporte partilhado e autónomo como serviço de mobilidade", destaca em comunicado o grupo japonês.Deste modo, a tecnologia de ambas as empresas vai integrar veículos Toyota que, por sua vez, vão estar disponíveis na rede de automóveis da Uber.O presidente da Toyota, Shigeki Tomoyama, sublinha a transformação do grupo "numa empresa de serviços de mobilidade".Para o director-executivo da Uber, o iraniano-americano Dara Khosrowshahi, este acordo permite à plataforma aproximar-se do seu grande objectivo: "oferecer os automóveis autónomos mais seguros do mundo".O forte compromisso da Toyota com os carros autónomos foi bem recebido esta manhã por investidores na bolsa de valores de Tóquio, onde os valores das acções subiram 1,85% nas primeiras transacções.