Gasóleo pode subir até 0,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis não deverão sentir grandes oscilações na próxima semana, depois de esta semana a evolução nos mercados internacionais ter sido quase nula. Na verdade, os derivados de petróleo – o gasóleo e a gasolina – até desvalorizaram, mas a queda do euro contra o dólar – moeda em que negociam estas matérias-primas – acabou por anular este efeito.

Assim, o preço do gasóleo até poderá subir, no máximo, 0,5 cêntimos por litro, o que, a confirmar-se, colocará o custo médio deste combustível em 1,364 euros, de acordo com os preços praticados em Portugal.





Saiba tudo sobre os preços que vão ser praticados aqui.