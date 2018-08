Presidente do Financial Times devolve aumento salarial de 570 mil euros

O presidente executivo do Financial Times, John Ridding, decidiu devolver o aumento salarial que lhe tinha sido atribuído no valor de 500 mil libras (cerca de 570 mil euros), após algumas queixas dos jornalistas da publicação económica. O responsável anunciou a sua decisão num email enviado aos trabalhadores da empresa, segundo a imprensa internacional.

Nessa missiva John Ridding aproveita para relembrar que o seu salário foi estabelecido pelos donos do FT: o grupo japonês Nikkei. Porém, "embora o desempenho da empresa tenha sido firme, reconheço que o valor do aumento [11%] do meu salário em 2017 possa parecer desigual e criar preocupações", destacou.

Nesse sentido, decidiu "reinvestir no FT o aumento concedido em 2017, que é de 510 mil libras antes de impostos", atirou.