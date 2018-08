Tesla está a ser investigada pelo regulador norte-americano

Tudo começou com um tweet de Elon Musk a dizer que estava a pensar tirar a Tesla de bolsa. Agora a SEC (Securities and Exchange Commission) dos mercados lançou uma investigação à cotada.

Uma semana depois de Elon Musk anunciar que estava a pensar tirar a Tesla de bolsa por 420 dólares por acção, o supervisor norte-americano dos mercados convocou a cotada a testemunhar sobre este tema, avança a Fox Business esta quarta-feira, dia 15 de Agosto.



Normalmente, o envio de "subpoenas" (convocação de testemunhos) indica que foi aberta uma investigação formal. Neste caso estará em causa o meio de informação utilizado por Musk, que já tinha suscitado dúvidas. Os 61 caracteres do tweet podem ser considerados ilegais caso Elon Musk tenha induzido em erro os investidores.



Após a notícia, as acções da Tesla agravaram as perdas, chegando a desvalorizar quase 4,5%. Neste momento, os títulos registam uma queda de 3,22% para os 336,43 dólares.



A cotada acumula duas sessões de quedas, apagando os ganhos da semana passada. Após o tweet de Musk, as acções tinham disparado mais de 10%, tendo a negociação sido suspensa pela SEC. O líder da empresa que fabrica carros elétricos referia no tweet que poderia vir a pagar 420 dólares por acção - a esse preço, a empresa vale 71,6 mil milhões de dólares - e que já tinha "financiamento assegurado".



Este é o ponto que poderá levantar mais dúvidas. Ao não ter dado mais detalhes sobre o financiamento - só esta semana referiu que a Arábia Saudita pode vir a estar envolvida neste processo -, Elon Musk pode ser investigado pelo regulador que analisará a veracidade dessa afirmação. Além disso, segundo a Bloomberg, Musk poderá ser alvo de processos por parte de accionistas e outras partes interessadas se avançar com esta operação.