Importações voltam a crescer mais do que as exportações no primeiro semestre

As exportações cresceram 6,6% no primeiro semestre do ano, enquanto as importações aumentaram 8,8%, revelam os dados divulgados esta quinta-feira, 9 de Agosto, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este desempenho representa um abrandar do ritmo de crescimento do comércio internacional, já que no ano passado tanto as exportações como as importações cresceram mais de 12%.

Analisando o segundo trimestre do ano, o ritmo acelerou, aumentando em ambos os casos mais de 10%.



Já se isolarmos o mês de Junho, a conclusão é que as importações aceleraram significativamente (aumento de 18,1%). Já as exportações também aceleraram (8,6%), mas cresceram cerca de metade das compras ao exterior. "Excluindo os combustíveis e lubrificantes, em termos homólogos, em Junho de 2018 as exportações cresceram 6,8% e as importações aumentaram 10,3%", adianta o INE.

Esta evolução ditou um agravar do défice comercial de 641 milhões de euros para um total de 1,68 mil milhões de euros.