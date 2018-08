Tavares Rico passa para as mãos do dono do Vitaminas

O histórico restaurante lisboeta Tavares, mais conhecido por Tavares Rico, tem agora um novo dono: o Grupo Multifood, dirigido por Rui Sanches, que tem no seu portefólio cadeias como o Vitaminas e Wok to Walk, e os restaurantes Alma, Pesca, Cais da Pedra e Honorato.

Em comunicado, o Grupo Multifood garante que o restaurante, localizado na rua da Misericórdia, em Lisboa, "vai continuar a funcionar com normalidade", mantendo os fornecedores e a equipa residente, assim como o menu e horários vigentes.

"O Tavares era um sonho antigo, mas há 20 anos que sabemos que crescer leva tempo, exige responsabilidade e muito trabalho. Adquirimos com orgulho o emblemático espaço alfacinha, com o objectivo de o restituir à elite dos grandes restaurantes de Lisboa e do país", refere Rui Sanches, fundador do Grupo Multifood, citado no comunicado.