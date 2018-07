A Pfizer aumentou os preços de 100 medicamentos nos EUA, com os aumentos a tornarem-se efectivos no dia 1 de Julho, segundo o Financial Times. Os aumentos são, na maior parte dos casos, superiores a 9%, o que compara com a taxa de inflação, que se encontra em torno de 2%.

Esta decisão surge depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter dito, a 30 de Maio, que "algumas das grandes cadeias farmacêuticas vão anunciar, dentro de duas semanas … descidas de preços generalizadas de forma voluntária." Mas, salienta o Financial Times, até agora não houve anúncios de redução de preços.

A Pfizer desceu o preço de cinco produtos entre 16 e 44%, segundo os dados citados pela mesma publicação. Mas esta é a segunda vez que a farmacêutica aumenta preços de produtos este ano, com o balanço a ser de subidas de 20% em alguns medicamentos, adianta a mesma fonte.

O FT dá dois exemplos: os comprimidos de Viagra de 100 miligramas assistiram a aumentos de 19,8%. Já o preço do Chantix, que ajuda as pessoas a deixarem de fumar, subiu 17%.