Preços das casas em Portugal com a maior subida em 26 anos

O preço das casas em território nacional subiu 14,2% no primeiro trimestre de 2018.

O preço das casas em Portugal aumentou 14,2% no primeiro trimestre de 2018 face ao mesmo período do ano passado, segundo os dados do Índice de Preços Residenciais (IPR) da Confidencial Imobiliário, citados em comunicado.



Esta variação é a maior desde 1992. É preciso recuar ao primeiro trimestre de 1992, ou seja, há 26 anos, para encontrar um registo de evolução dos preços superior ao agora verificado. Na altura a valorização foi de 16,1%.



Este indicador foi apurado através da informação sobre os "preços efectivos de transacções captados no âmbito do SIR-Sistema de Informação Residencial", segundo avança o comunicado da Confidencial Imobiliário.



Este aumento no preço das casas em Portugal leva a que, pela primeira vez desde a crise financeira, os valores das casas tenham superado o pico máximo atingido no mercado no terceiro trimestre de 2007, estando agora 2,1% acima.



"No final do ano passado, apesar da recuperação que se vem sentindo desde a segunda metade de 2013 e que intensificou o ritmo a partir de meados de 2015, os preços das casas mantinham-se 0,9% abaixo desse pico de há mais de dez anos", adiantou a comunicação.



Esta subida registada acelera "o ritmo de valorização homóloga das casas", que nos dois trimestres anteriores tinha sido de respectivamente de 10,0% e de 12,8%. Esta variação confirmou "a tendência de intensificação que se vem fazendo sentir desde o terceiro trimestre de 2015 e que foi apenas interrompida (e de forma muito ligeira) no final de 2016", de acordo com o comunicado.



Este resultado foi também influenciado pelo "crescimento trimestral dos preços há 11 trimestres consecutivos", segundo afirma o comunicado. Já em Março, a taxa de variação trimestral atingiu os 3,1%, mantendo este indicador acima do patamar dos 3,0%, um patamar observado desde meados do ano passado.