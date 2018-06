A CMTV voltou a bater recordes de audiência. No mês de Maio, a televisão do Correio da Manhã ganhou todos os dias à concorrência, liderou o horário nobre em todos os dias do mês, e registou o melhor resultado mensal da sua história.

Além disso, a CMTV lidera, até agora, o mercado de informação no cabo em todos os dias do ano: 151 vitórias em 151 dias de 2018.

O novo recorde da CMTV corresponde a um share médio mensal de 3,8%, em Maio, contra 2,1% da SIC Notícias e 1,9% da TVI-24. A RTP-3 registou 0,8% de share médio.

O anterior máximo da CMTV tinha sido registado em Março, mês durante o qual o canal 8 de todas as plataformas do cabo tinha alcançado 3,4% de share, com 67 mil espectadores a cada minuto do dia.

O novo recorde, de 3,8%, significa também que foi ultrapassada a barreira dos 70 mil espectadores que assistem à CMTV a cada minuto do dia.

Todos os dados são da GFK.