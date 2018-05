AG do Sporting para adiar reembolso de obrigações com participação de apenas 1%  

Devido à falta de quórum, a assembleia geral de obrigacionistas vai reunir em segunda convocação a 20 de Maio.

A assembleia geral de obrigacionistas do Sporting para aprovar o adiamento do reembolso de obrigações no valor de 30 milhões de euros, que decorreu esta tarde, não teve o quórum necessário para que fossem adoptadas decisões.

De acordo com um comunicado emitido esta noite pela SAD do Sporting, "estiveram presentes, ou devidamente representados, obrigacionistas detentores de 30.755 obrigações, a que correspondem 30.755 votos, representativos de 1,03% do valor da emissão".

A participação foi assim largamente inferior ao mínimo exigido para que fosse aprovadas as deliberações. Para tal era necessário a presença de "metade dos votos correspondentes a todos os obrigacionistas".

Desta forma, "a Assembleia Geral de Obrigacionistas reunirá, em segunda convocação, no próximo dia 20 de Maio de 2018, às 10 horas, conforme convocatória divulgada, no dia 26 de Abril de 2018", explica a SAD do Sporting.

O pedido de adiamento do reembolso surgiu devido ao período de turbulência que afectou o clube e que segundo o Sporting impediu a realização na altura de uma nova emissão que permitisse angariar os fundos necessários para pagar os títulos que chegavam à maturidade a 25 de Maio.