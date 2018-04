Sporting quer emitir 60 milhões de euros em obrigações até final do ano

A Sporting SAD convocou hoje os seus accionistas para uma assembleia geral a realizar a 11 de Maio, que tem como finalidade adiar o reembolso das obrigações que chegam à maturidade no próximo mês e avançar com uma nova emissão de 60 milhões de euros até ao final do ano.





A AG terá apenas dois pontos na ordem de trabalhos. O primeiro diz respeito ao adiamento do reembolso da emissão de 30 milhões de euros que chega à maturidade em Maio. Como o Sporting já tinha revelado, o objectivo passa por realizar o pagamento destes títulos apenas em Novembro, adiando a data de reembolso de 25 de Maio de 2018 para 26 de Novembro de 2018.





O segundo ponto da AG diz respeito à nova emissão, que a SAD liderada por Bruno de Carvalho pretende que possa chegar até aos 60 milhões de euros e ser realizada no "último trimestre".





"O Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal – Futebol, Sad, vem, nos termos e para os efeitos do disposto no número 2 do artigo 8º dos Estatutos, propor à Assembleia Geral da Sociedade, reunida aos 11 de Maio de 2018, que delibere conceder-lhe autorização para uma ou mais emissões obrigacionistas até ao montante máximo global de € 60.000.000 (sessenta milhões de euros), a realizar mediante ofertas públicas de subscrição de obrigações ordinárias, com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), emissões essas a terem lugar até ao final do ano de 2018", refere a convocatória.



Acrescenta que a sustentar a decisão de avançar com emissão de até 60 milhões até ao final do ano esteve "o facto de anteriores emissões obrigacionistas terem representado um excelente investimento para os subscritores e ser considerado importante a permanência da Sociedade no mercado de capitais, face às crescentes dificuldades ao nível do crédito bancário tradicional".





Há uma semana a SAD leonina já havia convocado uma assembleia geral de obrigacionistas, para o dia 4 de Maio. Nesta data, pretendia igualmente discutir o adiamento do reembolso das obrigações, mas fazia menção a uma emissão de apenas 30 milhões a ter no lugar "no último trimestre de 2018".





Já nessa altura, o clube de Alvalade argumentava que "as recentes tomadas de posição públicas por terceiros vêm prejudicar gravemente a concretização da nova oferta obrigacionista", ao ponto de poder prejudicar o "financiamento de operações de tesouraria".





Torres Pereira, ex-vice presidente do Sporting, veio afirmar em entrevista que Bruno Carvalho "passou a linha vermelha" e que "toda a gente diz que o presidente do Sporting está muito doente".





O presidente do Sporting foi duramente criticado pela tomada de posição contra o plantel da equipa de futebol do clube. O jogo para os quartos-de-final da Liga Europa contra o Atlético de Madrid terminou com a derrota dos leões e com as críticas de Bruno à prestação dos jogadores, publicadas nas redes sociais. Sucedeu-se um comunicado de vários elementos da equipa, que mostraram o seu desagrado perante a atitude do líder. Em resposta, Bruno Carvalho decidiu avançar com a suspensão dos jogadores envolvidos, acção na qual já recuou.

(notícia em actualizada às 18:30)