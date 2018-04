Criada pelo Executivo de José Sócrates em 2010, estes cortes foram aplicados no âmbito de uma série de medidas aplicadas na sequência da austeridade sobre os vencimentos.





Os cortes salariais de 5% visavam o pessoal das Casas Civil e Militar da Presidência da República, dos gabinetes dos membros do Governo, dos gabinetes regionais, dos gabinetes de apoio pessoal dos presidentes e vereadores das câmaras do país. Mas não só: a medida afecta também os salários de membros do gabinete da presidente da Assembleia da República, do gabinete do primeiro-ministro e do secretário-geral do Parlamento.



Contudo, o documento não explicita se deputados e demais titulares de cargos políticos e dos gestores públicos estão incluídos nos visados por este corte salarial.





O Governo de António Costa quer acabar com os cortes salariais de 5% que há nove anos está a ser aplicado a membros dos gabinetes políticos.De acordo com o jornal Público desta quinta-feira, a medida terá efeitos desde Janeiro e será progressiva, só desaparecendo na totalidade no fim de 2019. A intenção de acabar com a totalidade dos cortes salariais consta num decreto-lei de execução orçamental, tendo o jornal diário tido acesso ao documento preliminar do mesmo.A aplicação faseada do decreto-lei vai de acordo com o pagamento das progressões na carreira dos funcionários públicos, prevista no Orçamento do Estado para 2018. Ou seja, a medida poderá ter retroactivos a Janeiro de 2018, altura em que os membros dos gabinetes terão visto devolvidos 25% dos cortes. E mais 25% a partir de 1 de Setembro. Até Dezembro de 2019, o salário estará pago por inteiro.