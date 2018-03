Media Capital/Altice: Vodafone interpõe providência cautelar

A Vodafone apresentou "uma providência cautelar para suspender a eficácia da intervenção da Autoridade da Concorrência no processo" de análise da compra da Media Capital pela Altice.



Para Mário Vaz a falta de parecer vinculativo da ERC prejudica o pronunciamento da Autoridade da Concorrência.

A ERC, num parecer dos serviços, demonstrou oposição, mas o conselho do regulador, então liderado por Carlos Magno e que só tinha na altura três elementos, acabou por enviar o processo para a AdC, uma vez que para chumbar o processo tinha de receber todos os votos contra. Carlos Magno acabou por viabilizar a chegada do processo à AdC, apesar de a maioria dos votos ter sido no sentido do chumbo.