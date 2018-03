O Banco de Portugal dá seis meses à Caixa Económica Montepio Geral para que essa acumulação de cargos seja resolvida.







Carlos Tavares, ex-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), tem luz verde do supervisor da banca para presidir à Caixa Económica Montepio Geral. Segundo o Jornal de Negócios , Carlos Tavares será presidente-executivo e presidente do conselho de administração do Montepio.