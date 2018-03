A administração do Deutsche Bank pretende cortar 6 mil empregos na unidade de banca de retalho do maior banco alemão, noticiou a Bloomberg.

O número de postos de trabalho a reduzir na unidade recentemente criada pelo Deutsche Bank é ainda provisório, pois não decorreram ainda as negociações com os sindicatos e as comissões que representam os trabalhadores.

O plano de corte de postos de trabalho durará até 2022 e prevê a saída de mil trabalhadores por ano através de rescisões voluntárias e saídas naturais. nciar cortes de postos de trabalho de elevada dimensão, sobretudo nas unidades de retalho, devido à digitalização dos seus serviços e menor utilização das agências bancárias por parte dos clientes.